Pedullà: “Pulgar, la Fiorentina alza il muro e respinge tutte le offerte”

Il tentativo del Cagliari per Erick Pulgar potrebbe andare a vuoto. Come scrive su Twitter l’esperto di mercato Alfredo Pedullà infatti, la Fiorentina starebbe pensando di alzare il muro e di rifiutare qualsiasi offerta per il calciatore cileno. Dopo le parole del ds Pradè il mercato viola potrebbe chiudersi con l’arrivo di Kokorin e Malcuit, e di conseguenza senza nuovi arrivi anche le partenze sarebbero bloccate durante l’ultima settimana di trattative.

