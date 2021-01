Callejon e Barreca: cessione ipotesi concreta. Eysseric rifiuta un’offerta

Non solo Pulgar. Anche altri due giocatori potrebbero lasciare la Fiorentina in questi ultimi giorni di mercato (chiusura: lunedì 1° febbraio alle 20).

Callejon

Ieri Alessandro Moggi era al centro sportivo “Davide Astori”. Come scrive Repubblica Firenze, è spuntato all’orizzonte il Granada che già lo aveva cercato prima che lo spagnolo decidesse di firmare un biennale con la Fiorentina. Il modulo non lo sta aiutando e quindi dipenderà dal giocatore nel caso fare una riflessione. Anche in questo caso la posizione della società viola è chiara: non ha la minima intenzione di privarsene.

Barreca

Il terzino sinistro ha giocato poco fin qui. E’ in uscita, la possibilità che parta nelle ultime ore prima della chiusura delle trattative – scrive sempre Repubblica Firenze – è estremamente concreta.

Eysseric dice no

Chi, invece, dovrebbe restare a Firenze è Valentin Eysseric. Per lui c’era stata una richiesta ufficiale del Crotone ma il centrocampista offensivo francese ha rifiutato il trasferimento. A ora non c’è niente di concreto. Lo riporta Repubblica Firenze.