Arrivano conferme: Inter su Vlahovic se parte Lukaku, costa più di Zapata

Su Vlahovic, ad oggi, è in vantaggio il Tottenham, che resta in attesa di capire il futuro di Kane. Se parte sarà all-in sul serbo

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta e Piero Ausilio si sono messi a lavoro appena venuti a conoscenza della prima offerta del Chelsea per Lukaku, per non farsi trovare impreparati in caso di scenari inimmaginabili fino a poche settimane fa. Sul taccuino dei dirigenti nerazzurri ci sono due nomi cerchiati in rosso: Duvan Zapata e Dusan Vlahovic. Due centravanti veri, molto diversi tra loro: il colombiano sarebbe una buona soluzione per strapotere fisico ed esperienza internazionale; il serbo darebbe un segnale di nuovo progetto a lungo termine: classe 2000, tecnica super e personalità da vendere, la 9 di Lukaku non sarebbe un peso ma uno stimolo in più per volare.