Effetto domino Lukaku: interessate Atalanta, Fiorentina, Torino e Napoli

La partenza di Lukaku rischierebbe di scatenare un super giro di attaccanti

La notizia di oggi è la possibile partenza di Lukaku direzione Chelsea. La società londinese fa sul serio ed è pronta ad un'offerta shock per cercare di strappare il belga da Milano. In caso il pressing dei blues risultasse efficace, quello che rischierebbe di derivarne sarebbe un vero e proprio effetto domino. Il noto esperto di mercato, Nicolò Schira, attraverso il suo profilo twitter fa il punto su questa situazione.

Per Schira l’eventuale partenza di Lukaku potrebbe, infatti, far scattare un super giro di attaccanti. L'Inter per sostituire il belga guarda con interesse a Zapata e Dusan Vlahovic. E in particolare, se arrivasse un affondo decisivo sul colombiano (al momento prima scelta), l’Atalanta per sostituirlo andrebbe su uno tra Belotti (pallino di Gasp) e Abraham (Chelsea). Il Torino dal canto suo, in caso di partenza di Belotti, è vigile su Petagna del Napoli.