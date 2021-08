Inter su Vlahovic, ma la Fiorentina fa muro. Il preferito dopo Lukaku è un altro

Con Lukaku in bilico tra il Chelsea e la permanenza, l'Inter comincia a studiare un principio di piano B

Come riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito, Dusan Vlahovic è uno dei profili graditi all'Inter in caso di addio a Lukaku. E' una situazione da tenere d'occhio, anche perché diventa decisiva la volontà del giocatore, ma se l'affare col Chelsea dovesse concretizzarsi allora partirebbe l'assalto al sostituto. Per Vlahovic la Fiorentina non intende sedersi a nessun tavolo, più facile per i nerazzurri arrivare a Duvan Zapata, prima alternativa al momento al gigante belga.