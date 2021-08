Italiano, “il dado è tratto”: tre mosse per cambiare la Fiorentina

Il vertice andato in scena a Moena tra Italiano e la Fiorentina ha definito le strategie di mercato: servono tre pedine

Vincenzo Italiano lavora in campo, la società per regalargli dei rinforzi dal mercato. Il ritiro di Moena ha tracciato il percorso: l'obiettivo adesso - scrive il Corriere dello Sport - è completare la rosa, per renderla più competitiva. Il vertice andato in scena qualche giorno fa è servito a delineare le strategie con gli esuberi da mettere sul mercato e qualche innesto preciso. Un mercato quello gigliato che il quotidiano riassume in tre grandi tappe, da qui a fine mercato.

1) Il tecnico vuole cinque esterni offensivi, per il suo 4-3-3. In rosa ci sono Sottil, Callejon, il nuovo arrivato Nico Gonzalez e Saponara. Ne manca uno all'appello, ecco perché il primo regalo potrebbe essere l'esterno offensivo, per non lasciare incognite in un reparto così importante per Italiano. Piacciono i profili di Riccardo Orsolini (SCHEDA)del Bologna e Josip Brekalo (SCHEDA), del Wolsburg, che ha chiesto il trasferimento. 2) Servono dei sostituti per i partenti Milenkovic e Pezzella. I nomi sono quelli dell’ex viola Nastasic, (vicinissimo, a quanto risulta a Violanews) ma anche Andrea Cistana (SCHEDA) del Brescia. 3) La questione regista, sempreverde a Firenze. Italiano vuole conoscere e provare Pulgar. Al Bologna, con Donadoni, ha reso bene sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3. Se venisse bocciato le piste - virtuali - portano a Sensi, Torreira e Ellyes Skhiri (SCHEDA) del Colonia.