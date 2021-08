VN – Inter e Tottenham fanno sul serio per Vlahovic. Ma per ACF è incedibile

Per la Fiorentina, Vlahovic non si tocca

Il mercato sta per entrare nel vivo. I possibili trasferimenti di Lukaku e Kane, rispettivamente al Chelsea e al Manchester City, potrebbero infiammare una sessione che fino ad adesso ha regalato poche emozioni. Le cifre in ballo, esorbitanti (entrambi oltre i 100 milioni), renderebbero Inter e Tottenham delle vere potenze sul mercato. Secondo quanto raccolto da Violanew.com, uno dei profili che riscontra maggiore interesse in entrambe le società per rimpiazzare il centravanti è proprio il numero nove viola, Dusan Vlahovic. Nelle ultime ore sarebbero, infatti, da registrare sondaggi molto importanti con l'agente del giocatore. La posizione della Fiorentina però è chiara, Vlahovic è incedibile. Rocco Commisso non vuole assolutamente privarsi del suo gioiello e al momento respinge ogni avance.