Antognoni, nuovo incontro con la Fiorentina: si decide il futuro

Il popolo viola si schiera dalla parte di Antognoni

La maglia viola numero 10 che sventola al cielo, il Franchi sullo sfondo. E' questo il suggestivo panorama apparso nella mattinata di ieri, issando quella divisa su un’asta dietro la curva Ferrovia, ha voluto ribadire ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, che la bandiera viola ha il solo nome di Giancarlo Antognoni. La proprietà gli ha proposto un nuovo ruolo, spostandolo al settore giovanile e al vivaio. Offerta che, insieme a un sostanzioso taglio dello stipendio, appare come irricevibile agli occhi di Antognoni. E ad occorrere in difesa dell'ex viola sono altri calciatori che hanno vestito la maglia gigliata come Riganò e Bertoni, che in coro chiedono ruoli come vice presidente o quantomeno un trattamento migliore. Intanto in settimana ci sarà un nuovo incontro tra Giancarlo Antognoni e la Fiorentina che chiarirà su ciò che accadrà e tra i tifosi c’è l'attesa di capire se ci siano margini per ricucire lo strappo. Si legge sul Corriere Fiorentino.