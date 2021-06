FOTO – Maglia di Antognoni al Franchi. Rita: “Tre metri sopra il cielo”

Nei giorni in cui potrebbe consumarsi l'addio tra ACF e l'Unico 10, la città e il tifo viola hanno voluto mandare un segnale chiaro e forte

Al passo di addio, ma il legame tra Firenze e Giancarlo Antognoni resterà indissolubile qualunque sarà l'epilogo di questa vicenda. Nei giorni in cui potrebbe consumarsi l'addio tra ACF e l'Unico 10, la città e il tifo viola hanno voluto mandare un segnale chiaro e forte.

A raccoglierlo e amplificarlo è stata Rita Antognoni, moglie di Giancarlo. Questo il suo messaggio (corredato di foto) su Facebook: "Tre metri sopra il cielo. Questa mattina andando al mercato di Campo di Marte ho alzato gli occhi e ho visto questa maglia messa su un pilone della luce dentro lo stadio. Io non so chi l’abbia fatto. Comunque una cosa bellissima. Grazie per tutto questo amore".