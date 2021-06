FOTO – Striscioni ai campini: “Antognoni per sempre, via Barone e Pradè”

Gli scatti dal Centro Sportivo

Spuntati questa mattina nella zona del Centro Sportivo due striscioni critici nei confronti dell'operato della società Viola. Nel mirino di questi tifosi, che non si sono firmati, la gestione del rinnovo di Giancarlo Antognoni . L'Unico Dieci, a meno di clamorose svolte, sembra destinato a lasciare l'organigramma dirigenziale dopo aver rifiutato un nuovo ruolo legato al settore giovanile con stipendio parziamente ridotto. La società viola ha provveduto a rimuoverli dopo poco. Ringraziamo il nostro lettore Salimbeni che ce li ha forniti.

Questo il testo: "Barone Pradè se Antognoni se ne va non vi si perdonerà" e "Via Barone-Pradè, Antognoni per sempre".