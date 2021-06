VN – Si complica la questione Antognoni. Addio a un passo per l’Unico 10

Il Campione del Mondo è sempre più lontano dai colori Viola

Sembra un fuggi fuggi generale quello che sta andando in scena in casa Fiorentina. Dopo Gattuso, il prossimo a lasciare potrebbe essere Giancarlo Antognoni. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Campione del Mondo non sarebbe convinto della nuova posizione offertagli dalla società. Per questo motivo, anche l'Unico 10 sarebbe al passo d'addio, una sua permanenza è ad oggi fortemente improbabile.