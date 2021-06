FOTO VN – Striscione per Antognoni: “La bandiera non si ammaina mai”

Altra manifestazione d'affetto per lo storico 10 gigliato

Spunta uno striscione per Giancarlo Antognoni sui cancelli dello stadio Franchi, dietro la curva Ferrovia. Il messaggio per il dirigente recita: "La bandiera non si ammaina mai". Ad accompagnare questa ennesima manifestazione d'amore nei confronti di Antognoni è la maglia numero 10, gesto già commentato dalla moglie Rita. Ecco lo scatto realizzato da ViolaNews