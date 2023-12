Angola? No grazie. Nzola rifiuta la Coppa d’Africa e resta a Firenze, per ora

«No, grazie». Sarà questa, sempre che non l’abbia già spedita, la risposta che M’Bala Nzola recapiterà sul cellulare del c.t. dell’Angola Pedro Soares Gonçalves. Niente Coppa d’Africa quindi nonostante domenica, per la verità un po’ a sorpresa, il nome del centravanti della Fiorentina fosse stato inserito nella lista dei convocati. Ne scrive così il Corriere Fiorentino stamani in edicola. Il rapporto tra l’ex Spezia e la sua Nazionale non è mai stato particolarmente stretto. Anzi. Sono soltanto sei le presenze raccolte fino a oggi (con due gol), di cui l’ultima risale addirittura al marzo scorso. Da allora, nessuna convocazione. La stessa Fiorentina lasciava intendere di non aver ricevuto nessuna comunicazione in merito a una possibile assenza che avrebbe creato più di un problema alla società ma, soprattutto, all’allenatore.

Non solo Beltran

La Coppa d’Africainfatti inizierà il prossimo 13 gennaio e la finale è in programma un mese più tardi, l’11 febbraio. Il rischio insomma era perdere uno dei due centravanti per diverse partite, senza contare che anche Kouamé è stato convocato dalla sua Costa d’Avorio e che lui, al contrario di Nzola, risponderà quasi certamente presente. Il pericolo era quello di ritrovarsi nel bel mezzo della stagione e tra l’altro nel periodo in cui si giocherà anche la Supercoppa, con il solo Beltran a disposizione. Un rischio scongiurato per il momento perché la questione Nzola non è da considerarsi chiusa. Dall'Arabia, come anticipato nei giorni scorsi, sono tornati a farsi vivi con gli agenti del calciatore. In caso di un’offerta congrua la Fiorentina potrebbe prenderla in considerazione. In quel caso Barone e Pardé dovrebbero muoversi per un sostituto. Un nome potrebbe essere quello di Andrea Belotti, già trattato in passato e adesso considerato cedibile dalla Roma.