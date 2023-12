Coppa d’Africa, brutte notizie per Italiano: l’Angola convoca Nzola

L'attaccante della Fiorentina è inserito nella lista degli attaccanti convocati dall'Angola per la Coppa d'Africa in partenza il 13 gennaio

La Nazionale dell’Angola ha diramato l’elenco ufficiale dei calciatori convocati per l’edizione 2024 della Coppa d’Africa che inizierà sabato 13 gennaio. Tra i convocati c'è M'Bala Nzola. L'attaccante della Fiorentina è inserito nella lista degli attaccanti insieme a un altro giocatore della Serie A: Zito Luvumbo del Cagliari. La competizione continentale africana si aprirà come detto il 13 gennaio per concludersi l’11 febbraio. La Fiorentina, oltre a Nzola, rischia di perdere anche Christian Kouamé, in odore di convocazione con la Costa d'Avorio.