Ancora Casini: “Il Comune era pronto a luglio per il Viola Park”

Su La Repubblica di oggi, l'intervista al Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini sui ritardi che riguardano il Viola Park. Secondo il primo cittadino: "Il Comune di Bagno a Ripoli era pronto da luglio a rilasciare l’agibilità al pubblico spettacolo. Ma proprio a luglio sono emerse delle difformità tra quanto realizzato e i progetti approvati". Il Viola Park ha aperto i suoi cancelli da tempo alla squadra di Vincenzo Italiano e, da qualche giorno, ospita anche il settore giovanile senza la possibilità, però, di poter accogliere genitori o tifosi sui due mini stadi. "Delle sette unità del progetto - continua Casini - sei hanno già l’ok e la piena agibilità, essendo conformi al progetto approvato. La questione riguarda il progetto dei due mini stadi dal momento che non è stato rispettato il piano autorizzato oltre due anni fa. Solo a luglio scorso, pochi giorni prima del ritiro, i progettisti di Archea guidati Marco Casamonti hanno evidenziato le difformità del progetto degli stadi da quello approvato e optato per concludere l’iter per le agibilità utilizzando la deroga. Percorso gestibile solo dalla commissione pubblico spettacolo provinciale della prefettura. La documentazione presentata dai tecnici di Archea per conto della Fiorentina è risultata incompleta e in parte da rettificare. Così è stato concordato di fissare la seduta conclusiva dell’esame progetto per il 14 settembre. Se i progettisti riescono a consegnare tutta la documentazione e a concludere i collaudi, il Genio Civile chiude la sanatoria nei prossimi giorni e a questo punto realisticamente si può pensare di chiudere entro fine settembre. Poi la Fiorentina deciderà quando inaugurare il Viola Park". Casini che conclude rispondendo anche al Ministro dello Sport Abodi, il quale nei giorni scorsi aveva sollecitato maggiore collaborazione da parte delle istituzioni. "Anche i ministri intervengono evidentemente senza avere piena cognizione di come stanno le cose. Tutti invece dovrebbero portare il Viola Park come modello di riferimento, come un rapporto tra pubblico e privato davvero virtuoso".