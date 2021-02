Amrabat sta tornando quello di Verona: “l’uomo del presidente”

Sofyan Amrabat è l’acquisto più costoso dell’intera storia viola. Non solo della gestione Commisso che di lui si invaghì vedendolo dominare il centrocampo della Fiorentina, con la maglia del Verona. L’uomo del presidente – come lo definisce il Corriere Fiorentino stamattina. Uno status che potrebbe legittimamente gravare sul giocatore. Non per lui che in una recente intervista rilasciata in Olanda ha detto di reputarlo un complimento. Certo Amrabat non sta ripetendo la stagione eccellente di un anno fa, col Verona di Juric. Allenatore per il quale spende parole al miele: « A Verona ho avuto un allenatore che mi ha fatto giocare nella mia posizione preferita. Settimana dopo settimana ho acquisito fiducia e questo migliora qualsiasi calciatore». Che il marocchino avrebbe potuto ritrovare a Firenze il proprio maestro è storia nota. Fra le gestioni di Iachini e Prandelli, Sofyan ha cambiato più volte ruolo. Compiti diversi che ne hanno reso problematico l’inserimento. Insieme all’andamento ballerino della squadra. Da parte sua – sottolinea il Cor. Fio – manca l’impatto monstre sulla partita dei tempi dell’Hellas.

Out con la Samp, Prandelli ridisegna il centrocampo

Amrabat non ci sarà la prossima con la Sampdoria, per via della squalifica rimediata venerdì. Sarà la seconda volta (il precedente alla 1° col Torino ndr) che la Fiorentina dovrà rinunciare al marocchino. La prima in assoluto per Cesare Prandelli che dovrà necessariamente studiare una soluzione. Senza di lui la Fiorentina perde l’ottavo giocatore per distanza coperta sul campo: in media 11,2 km a partita. Semmai quello in cui difetta è l’apporto nelle fasi di costruzione e finalizzazione: zero tra gol ed assist. Un mediano vecchio stile, ruolo affidato a chi ha muscoli e corsa. Proprio come Amrabat che, dopo oltre sei mesi dall’arrivo a Firenze, è ancora alla ricerca della sua immagine migliore.