Amrabat: “20 milioni per me? Un complimento. A Verona ho giocato nel mio ruolo preferito”

Sofyan Amrabat ha rilasciato ieri alcune dichiarazioni al portale olandese Elf Voetbal. Ve ne riportiamo un passaggio:

Venti milioni più due di bonus per me: lo considero un complimento. Un bel dettaglio, ma l’apprezzamento de La Gazzetta dello Sport che mi ha inserito nella top 11 dello scorso campionato vale molto di più per me. È bello essere tra tutti quei nomi. Dimostra l’apprezzamento che ricevo in Italia. Per tutta la scorsa stagione ho ricevuto elogi. È stato un anno meraviglioso. A Verona ho avuto nuovamente un allenatore che mi ha fatto giocare nella mia posizione preferita. Settimana dopo settimana ho acquisito fiducia. Questo migliora qualsiasi calciatore.