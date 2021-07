Amrabat-Fiorentina, seconda occasione. Italiano può dare una (grande) mano

Il gioco di Vincenzo Italiano potrebbe sposarsi a pieno con le caratteristiche del centrocampista marocchino

Sofyan Amrabat non dovrà più gestire il peso e le responsabilità di essere l’investimento più importante dell’era Commisso, sostituito in questa scomodo veste da Nico Gonzalez. Questo quanto troviamo scritto nell'edizione odierna del Corriere Fiorentino. Ma, valori a parte, il centrocampista dovrà mostrare ben altro rendimento rispetto alla prima (deludente) stagione in viola. E l’arrivo di un tecnico come Italiano, si legge, simile per molti aspetti a Juric (con il quale il centrocampista è esploso), potrebbe davvero anticipare scenari di rilancio. L’intensità in partita e negli allenamenti oltre alla ricerca continua del gioco corale sembrano essere il punto in comune tra i due allenatori e per questo motivo anche i presupposti di un miglioramento nel rendimento a patto che Amrabat riesca a trovare quel cambio di passo che nel corso della passata stagione non si è mai visto.