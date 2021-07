Al centro opportunità Savanier. Italiano studierà anche un baby

Piace Savanier del Montpellier per rinforzare il centrocampo. Ma a Moena Italiano potrà studiare da vicino anche il baby Krastev

Sul Corriere Dello Sport oggi in edicola si torna a parlare di centrocampo viola, con tante opportunità da studiare bene. Il neo tecnico Italiano dovrà prima selezionare gli uomini a disposizione, ma la società vuole regalargli profili interessanti. Nelle ultime ore è balzato in pole Teji Savanier ( SCHEDA ), regista arretrato franco-algerino del Montpellier ( leggi qui ). Le sue qualità lo rendono fra i profili più interessanti: ora è impegnato con la selezione olimpica francese, ma la sua disinvoltura davanti alla difesa intriga non poco. Gli altri nomi sono quelli di Stefano Sensi ( SCHEDA ) dell'Inter e dello svincolato - ma più arretrato nelle gerarchie - Matteo Ricci ( SCHEDA ).

Nel ritiro di Moena, poi, Italiano potrà anche lavorare con uno dei promettenti virgulti del settore giovanile viola: Dimo Krastev. A 18 anni è definito da molti addetti ai lavori come un play di grande prospettiva: fu Corvino a portarlo a Firenze nel 2019 e già la scorsa stagione ha lavorato con la squadra in ritiro ottenendo anche quattro panchine in A con Prandelli. Potrebbe essere un altro prospetto di qualità per Italiano.