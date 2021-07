Movimenti a centrocampo, piace Savanier. Sfuma Dorsch

Prosegue il casting per il regista, si accende la pista francese

Come rivelato dal Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina osserva con attenzione i movimenti del mercato dei centrocampisti. Il reparto chiave della squadra attende almeno un innesto in regia per coprire un vuoto strutturale all'interno della rosa che spesso è pesato. Alcune delle piste che sembravano più calde si sono spente, come quella di Sensi blindato dall'Inter su precisa richiesta di Inzaghi. Oppure quella per Niklas Dorsch , ad un passo dall'Augsburg.

In casa gigliata ha riguadagnato posizioni il profilo di Teji Savanier, regista franco-algerino di proprietà del Montpellier che ha chiuso l’ultima stagione con 5 gol e altrettanti assist in Ligue 1. Nato come trequartista ha progressivamente arretrato il raggio d'azione smistando palloni con precisione classe ed eleganza. Un giocatore non più giovanissimo ma certamente pronto per misurarsi con la Serie A. La stima non manca in patria visto che è stato convocato come fuoriquota con la Nazionale Olimpica francese. Il piano B può essere Matteo Ricci, svincolato dallo Spezia, che Italiano conosce molto bene.