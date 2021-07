Fiorentina, questione rinnovi in stand-by. Milenkovic verso la permanenza

Salvo maxi offerte, il centrale serbo è destinato a trascorrere in viola anche la prossima stagione, l'ultima con il contratto in corso

Chiusura per la questione relativa ai rinnovi dei contratti. Sarà nei primi giorni del ritiro che la Fiorentina aprirà i tavoli delle trattative per i prolungamenti dei contratti. Questo quanto troviamo scritto nell'edizione odierna de La Nazione. Di sicuro, si legge, la questione più delicata rimane quella relativa a Milenkovic. Lo stesso quotidiano però scrive come allo stesso tempo, salvo sorprese e maxi-offerte in arrivo a breve, il serbo tornerà a indossare la maglia viola anche per il prossimo campionato, l’ultimo con il contratto in corso con il club viola.