Amrabat come Castrovilli: la Fiorentina sfiora la doppia beffa

Castrovilli ed Amrabat, due storie di mercato simili ma con un finale diverso. Secondo quanto rivelato dal media inglese The Atletic, ci sarebbe un retroscena dietro alla cessione del centrocampista al Manchester United. Nel corso delle visite mediche (svolte quando il contratto era già stato firmato), lo staff dei Red Devils avrebbe evidenziato un infortunio alla schiena. Per lui non è una novità, dato che già durante la Coppa del Mondo è sceso in campo contro la Spagna solo dopo aver ricevuto iniezioni antidolorifiche. Il problema alla schiena infatti richiama a un vecchio fastidio e non è stato ritenuto serio al punto da condizionarne la stagione. Motivo per cui è stato deciso dal club di non far saltare l’affare. Una situazione che ha ricordato per certi versi l’affare di Castrovilli al Bournemouth. In quel caso però il club inglese ha fatto saltare l’affare da circa 14 milioni, in quanto le condizioni dell’ex 10 viola sono state considerate ben più gravi. Problema che è poi riemerso, tanto da dover affrontare dopo pochi giorni una nuova operazione che lo terrà fermo, di nuovo, per parecchio. Lo riporta La Nazione.