Amrabat come Castrovilli: preso dal Manchester United infortunato

Come già successo quest'estate in casa Fiorentina per l'addio di Castrovilli, anche il Manchester United avrebbe riscontrato un problema nelle visite mediche svolte da Sofyan Amrabat. Infatti, come racconta il The Athletic, dopo alcune riflessioni, i Red Devils avrebbero deciso di non annullare l'accordo per l'arrivo del marocchino, non considerando l'infortunio del centrocampista troppo grave. Il giocatore, convocato dal Marocco per le prossime due partite, potrebbe trovare il suo debutto in Inghilterra direttamente al rientro dalla sosta nazionali nel match contro il Brighton di De Zerbi.