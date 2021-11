Amici nemici. Da Pioli a Saponara e Bonaventura: tanti sentimenti in campo

L’affetto di Pioli per Firenze ,il tifo di Saponara per il Milan, ma anche le rivincite di Rebic, Tatarusanu e Bonaventura

Sul Corriere Fiorentino oggi in edicola si analizzano i tanti incroci che caratterizzano Fiorentina-Milan, gara in programma sabato prossimo al Franchi. I punti in palio non lasceranno troppo spazio per i sentimentalismi, eppure quella tra viola e rossoneri è una sfida che per diversi protagonisti porta con sé valanghe di emozioni. Una di questi è Stefano Pioli , che da giocatore prima e allenatore poi ha lasciato un pezzo di cuore a Firenze. Il suo legame con la città è sempre stato fortissimo, anche di più dopo la scomparsa di Davide Astori. Ora il ricordo di Davide lo porta tatuato sul braccio, ed ogni volta che ne parla una luce gli illumina il viso.

A lui, come a Riccardo Saponara, uno che per sua stessa ammissione vivrà quella contro il Milan come una partita speciale. Tifoso rossonero da piccolo, Ricky non ha saputo reggere le pressioni e le aspettative una volta indossata la maglia del Milan. Ora, finalmente, sta riuscendo ad imporsi anche in un club importante come la Fiorentina. L'altro ex di casa viola è Jack Bonaventura. Fu il mister infatti, con le sue scelte, ad indurre il club a non rinnovargli il contratto. Oggi è punto di riferimento di una squadra che, dopo tante difficoltà, è tornata a divertire. Infine gli ex dell'altra sponda, Rebic e Tatarusanu: entrambi sono diventati tasselli importanti del Milan.