Altra rimonta: Fiorentina bellissima incompiuta, al primo errore diventa timida

Come contro l’Inter i viola passano in vantaggio e si illudono. Poi il solito calo nella ripresa e la terza sconfitta su 3 con le big

Dopo l’Inter - si legge sul Corriere Fiorentino - il Napoli. Un altro scontro con una big, un altro avvio a cento all’ora trasformato in vantaggio ma, alla fine, un’altra sconfitta. La seconda consecutiva in casa, la terza in questo campionato. Nessun dramma, per carità, perché l’avversario di ieri era il peggiore possibile e perché la classifica resta «da Europa», ma il senso di esser davanti ad una bellissima incompiuta, per ora, resta. Quella di ieri, da questo punto di vista, era forse la vera prova del nove. Ne è venuta fuori una specie di partita a scacchi, con un’attenzione maniacale nelle marcature preventive per evitare di lasciar spazi in campo aperto ma con la Fiorentina capace, come da abitudine, di prender subito possesso della gara. Meno veemente rispetto a quella vista con l’Inter, ma comunque alta, aggressiva e propositiva. Non a caso la prima occasione se la son costruita proprio i viola, con un gran destro (parato) di Pulgar e poco dopo, meritato, è arrivato il vantaggio con Martinez Quarta.