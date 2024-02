Adesso il “nuovo” Franchi si candida per Euro2032: superata Bologna

Il restyling del Franchi fa scalare posizioni a Firenze per ospitare le gare dell'Europeo 2032

Dal sopralluogo di ieri all'esterno dello stadio Franchi (senza la Fiorentina), emerge la grande fiducia del sindaco Nardella per la realizzazione dei lavori entro il 2026, ma anche un altro aspetto non trascurabile. Come scrive La Nazione, l'intraprendenza del primo cittadino di Firenze ha fatto scalare posizioni al "nuovo" Franchi nella corsa a Euro2032.