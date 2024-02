Franchi: la timeline dei lavori. Ma al sopralluogo la Fiorentina non c’è

La Repubblica riporta oggi sulle sue pagine la timeline dei lavori di restyling del nuovo Artemio Franchi. A seguito del sopralluogo del Sindaco Nardella, infatti, ci sono stati aggiornamenti riguardanti i lavori (GUARDA QUI L'INTERVISTA). Via il tabellone segnapunti di Italia 90 entro marzo, chiusura della curva Ferrovia da lunedì sera con la Lazio per tutta la stagione, cantieri in curva e Fiesole inagibile per l’annata 2024- 2025, Padovani pronto per la Serie A 2025- 2026 e cronoprogramma dei lavori che terminerà per l’agosto del 2026, data del centenario della Fiorentina. Il tutto in attesa di capire come reperire i 55 milioni mancanti del progetto e, in caso di assenza dei soldi, copertura dello stadio che potrebbe slittare oltre il 2026. Il primo sopralluogo del Sindaco Nardella sul cantiere per il restyling dello stadio Franchi è stata l’occasione per tracciare una road map precisa delle prossime mosse sull’impianto del Nervi. Fino all’estate, dunque, lavori di ristrutturazione del cemento armato in Ferrovia, chiusa al pubblico, da agosto-settembre Fiesole chiusa per permettere di costruire la nuova curva dentro la curva e tifosi spostati in tutti gli altri settori. L’area cantiere sarà allestita dentro il campo del Cerreti 1, ex Olimpia, dove risiederanno anche gli operai, mentre una delle palazzine del vecchio centro sportivo Davide Astori sarà la sede ufficiale dei tecnici del cantiere stesso. Rimarranno attivi il mercato rionale dietro la Fiesole e lo skate park. In tutto il mosaico, però, stona l’assenza della Fiorentina. La società viola ieri era stata invitata al sopralluogo ma ha declinato, con Commisso che continua a essere staccato dalla vicenda Franchi.