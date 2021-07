A volte ritornano: Sottil, Duncan, Maleh & co. al vaglio di Italiano

Attenzione anche Zurkowski e Terzic, di rientro da Empoli, ma anche ai delusi dell'ultima stagione. Callejon e Kokorin su tutti

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino pone l'accento sul lavoro di valutazione (e possibilmente di valorizzazione) della rosa viola al quale sarà chiamato Vincenzo Italiano. Sono tanti infatti i giocatori che torneranno da i prestiti, ai quali si aggiungono quelli che nell'ultima stagione sono rimasti in ombra. Tra tutti è soprattutto Sottil l'elemento con le maggiori chance di guadagnarsi spazio, tanto più per l'impostazione tattica di Italiano e del suo 4-3-3. Andrà messo in concorrenza con Callejon e Kokorin per completare il tridente d'attacco assieme a Vlahovic e Nico Gonzalez. Anche Montiel e Gori , quest'ultimo di ritorno dal prestito al Vicenza, sognano di stupire.

Diverso il discorso relativo a un centrocampo che si presenta già particolarmente affollato e nel quale, oltre Duncan dal Cagliari, rientreranno anche Benassi (di ritorno dal Verona), Saponara, Maleh e Zurkowski. Del quintetto di mediani i primi due sembrano fuori dai programmi per il prossimo anno, più probabile che riescano a mettersi in luce siano l'ex Venezia e l'ex Empoli. Quanto a Saponara partire per il ritiro significherà semplicemente continuare ad allenarsi sotto lo sguardo di Italiano come già avvenuto nella seconda metà dell’ultimo campionato. In difesa, infine, insieme a Terzic di ritorno da Empoli, ci saranno Ranieri, l’anno scorso in prestito della Spal e oggi nel mirino della Reggina, e Lirola la cui cessione dovrebbe comunque arrivare nelle prossime settimane. Quanto al parco portieri che punterà su Dragowski e Terracciano non mancherà l’interesse per il giovane Ghidotti nella scorsa stagione prestato alla Pergolettese, in Serie C.