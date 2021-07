Mercato, le tempistiche viola. Piace Erlic, Kouamé può essere la chiave

Lo Spezia non ha gradito l'inserimento viola su Italiano, ma con il tempo l'irritazione del club ligure è stata riassorbita

Spazio anche alle prime indicazioni di mercato nell'articolo de La Nazione in cui vengono elencate le linee guida di Vincenzo Italiano . Nel primo summit, il tecnico non ha espresso la volontà di portare a Firenze giocatori dello Spezia, ma non è un mistero che fra i suoi ultrafedeli ci fosse il croato Martin Erlic . Lo Spezia non ha gradito l'inserimento viola su Italiano, ma con il tempo l'irritazione del club ligure è stata riassorbita. Il difensore croato è stato acquistato dal Sassuolo, che si è riservato una percentuale del 50% sulla rivendita. Insomma, lo Spezia vorrà capitalizzare al massimo, considerando che sul conto di Erlic hanno chiesto informazioni anche Milan e Napoli .

In entrata il mercato resterà bloccato tendenzialmente fino al termine del ritiro, quando Italiano farà un primo punto con Pradè e Burdisso. In uscita una delle posizioni da valutare è quella di Kouame, che parteciperà ai Giochi Olimpici in Giappone con la nazionale della Costa d’Avorio. E per Kouame – sul quale più volte si sono accesi i riflettori per trattative di mercato, fra l’altro con interesse del Crystal Palace e del Torino – potrebbe aprirsi una prospettiva in Italia in cambio proprio di Erlic.