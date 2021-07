Le tre regole di Italiano e la grande sfida: cambiare mentalità alla Fiorentina

Il primo step che attende Italiano sarà entrare nella mentalità di un gruppo che negli ultimi due anni è andato in campo impaurito

In attesa di novità dal mercato, La Nazione si concentra sull'approccio di Vincenzo Italiano alla sua nuova avventura in viola. Del gruppone di 42 giocatori, solo una parte prenderà parte al ritiro di Moena. La scrematura avverrà da lunedì, quando i calciatori si ritroveranno a Firenze per le visite mediche. Qualcuno resterà a Firenze in attesa di una nuova squadra, mentre i nazionali Castrovilli, Gonzalez, Pezzella, Pulgar e Quarta saranno in vacanza dopo Europei e Copa America.

Il primo step che attende Italiano sarà entrare nella mentalità di un gruppo che negli ultimi due anni è andato in campo con atteggiamenti modesti e impauriti. Confronti singolari con i giocatori serviranno all’allenatore per capire che cosa non ha funzionato, prima di spiegare a tutti quale sarà la nuova filosofia. Punto primo: tutti sono uguali, non ci saranno preferenze in base a ingaggi o palmares. Punto secondo: come le partite, o addirittura più delle partite, saranno importanti gli allenamenti. Per guadagnarsi una maglia da titolare bisognerà impegnarsi. Sempre. Punto terzo: Italiano a Spezia comunicava la formazione un’ora e mezzo prima della partita, lasciando i giocatori sul filo, proprio perché tutti erano potenzialmente titolari. Lo stesso sistema sarà adottato anche a Firenze.