Restyling in difesa: attenzione a Juranovic, Munoz e Javi Sanchez

In difesa molto dipenderà da Pezzella e Milenkovic

In difesa, così come a centrocampo, il mercato in entrata della Fiorentina dipenderà dalle uscite. Sulla fascia destra - scrive il Corriere dello Sport - molto ruota intorno a Pol Lirola, terzino che piace ad Atalanta e Marsiglia. In caso di cessione si monitora Josip Juranovic (SCHEDA), di proprietà del Legia Varsavia e nazionale croato che ha giocato anche in questi ultimi europei. Il Gent, invece, fa muro attorno alle possibili pretendenti del colombiano Daniel Munoz (SCHEDA).