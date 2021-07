Copa America vetrina per Pulgar: i nomi dei possibili sostituti

Gli arrivi dipenderanno da chi parte

Il Corriere dello Sport si concentra sul mercato della Fiorentina sottolineando come le entrate dipendano dalle uscite.

La grande Coppa America disputata da Pulgar ha acceso gli interessi di molti club per il cileno che può essere uno dei partenti. I riflettori in entrata sono tornati ad accendersi su Teji Savanier, 29 anni (SCHEDA), impegnato con la nazionale olimpica francese. Resta nei radar, per quanto si tratti di 'un'operazione difficile, Lucas Torreira (25), rientrato all'Arsenal dal prestito all'Atletico Madrid e destinato a lasciare nuovamente Londra (SCHEDA). Resta aperta, seppur tiepida, la strada che porta a Matteo Ricci (27), svincolato dallo Spezia (SCHEDA).