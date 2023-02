A Torino senza Igor e Mandragora: Italiano perde due pedine importanti

Una delle note negative della partita persa ieri dalla Fiorentina contro il Bologna è quella relativa alle squalifiche rimediate per diffida da Igor e Mandragora . Entrambi i giocatori, ieri ammoniti, non ci saranno allo Stadium domenica prossima contro la Juventus di Allegri . L’assenza del brasiliano, su cui Italiano stava continuando a puntare a discapito di Martinez Quarta , rimetterà l’argentino nel mezzo accanto a Milenkovic , mentre l’ex Torino poteva essere una risorsa per dare il cambio ad uno dei centrocampisti che ieri hanno dimostrato un po' di stanchezza fisica e mentale.

Non mancheranno le opzioni al tecnico viola, ma certo Igor e Mandragora sono un paio di elementi che avrebbero fatto comodo contro la squadra di Allegri. In ogni caso Vincenzo Italiano inizierà a valutare tutte le ipotesi solo a partire dal primo pomeriggio di domani, quando il gruppo si ripresenterà al centro sportivo per riprendere gli allenamenti in vista della trasferta di Torino. Ora è fondamentale che la Fiorentina capisca gli errori ed è altrettanto importante che l’allenatore siciliano intervenga in maniera decisa e convinta per evitare questo saliscendi. Fonte Corriere dello Sport-Stadio.