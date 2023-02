La classifica piange e i paragoni si sprecano: la Fiorentina continua a perdere

Il Corriere Fiorentino si sofferma su una difficoltà della squadra di Italiano. La Viola non riesce a battere le squadre che si trovano sopra di lei in classifica. Ma non solo le big, anche quelle di pari livello.Basta vedere il match di ieri o quello contro il Torino in campionato. I ragazzi di Italiano, con la sconfitta di ieri ha raggiunto quota nove sconfitte. Davvero troppe. Basta pensare che il Lecce, per fare un esempio, ha perso 8 partite, mentre a 9 ci sono Salernitana e Monza (che devono ancora giocare in questo turno). L’Empoli, partita per salvarsi, ne ha perse 7 ed in classifica ha due punti in più. E non dipende dal fattore campo: 4 sconfitte in casa e 5 fuori.