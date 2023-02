QS: “L’Europa è lì, ma la Fiorentina deve smettere di andare sull’altalena”

La Nazioneanalizza il match tra Fiorentina e il Bologna.La squadra di Italiano cade al Franchi, cancellando tutto quello che si era visto di positivo nei match contro Lazio e Torino. Non c'è continuità, la Viola soffre e si vede subito. Il Bologna attacca, è messo bene in campo e Orsolini trova il gol del vantaggio su calcio di rigore dopo un fallo di mano di Barak. La reazione c'è, Saponara pareggia subito e poi sfiora l'euro gol in rovesciata negato dalla traversa. La sensazione è che la Fiorentina sia pronta per ribaltarla, ma nella ripresa Posch insacca di tesa su un angolo e riporta in vantaggio il Bologna. Da lì, la Viola non riesce a trovare il gol del pareggio. La partita finisce, e il Franchi fischia.In campionato si complica la corsa all'Europa, ma rimangono le coppe. Nonostante ciò, la Fiorentina deve smettere di andare sull'altelena e trovare continuità.