A Torino per invertire la rotta. Ci sono almeno due buoni motivi per i viola

Ha ripreso ieri ad allenarsi la Fiorentina in vista dell'impegno contro la Juventus. Obiettivo farsi trovare pronti per la sfida con i bianconeri, che per Firenze e i suoi tifosi ha sempre uno stimolo in più. La classifica (anche dei bianconeri) depotenzia un po' gli obiettivi, ma resta una sfida affascinante e piena di motivi per cercare punti da tutte e due le parti.

Il Corriere Dello Sport prova a svelarne alcuni. Innanzitutto interrompere la striscia negativa delle ultime quattro partite, con solo un punto all'attivo, poi per assestare la classifica e provare a pensare ancora alla qualificazione europea. Il campionato e le molte giornate a disposizione lo consentono e i viola possono ancora dire la loro. Italiano dovrà fare fronte a due assenze per squalifica e se l'impiego di Quarta è certezza in difesa, a centrocampo prova a candidarsi Duncan, per trovare spazio in luogo di Bonaventura o Barak. Buone notizie anche dal Centro Sportivo, con Sottil che è finalmente tornato in gruppo.