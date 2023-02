Finalmente Sottil: pronta nuova linfa per la rincorsa della Fiorentina

Italiano preparar la carta Sottil. L'esterno viola torna in gruppo e si carica per aggregarsi alla causa della Fiorentina

La Nazione si sofferma anche sulle condizioni di Riccardo Sottil. Finalmente, l'esterno viola è tornato ad allenarsi in gruppo e Italiano è pronto ad accoglierlo in campo al più presto. Sottil è fermo dal 18 settembre (uscì dopo un’ora di gioco nella vittoria contro il Verona ed era anche in odore di convocazione in Nazionale), il 23 novembre è stato operato alla schiena ed è normale che - dopo il rientro in gruppo - abbia bisogno di allenamenti sulle gambe prima di tornare a completa disposizione di Italiano. Vedremo se tornerà tra i convocati domenica, ma questa può essere una buona notizia per il futuro viola.