A Napoli operazione riscatto: torna Dragowski, spazio ai nuovi

A Napoli sarà una Fiorentina con qualche novità, soprattutto in porta e in difesa. E a gara in corso potrebbero trovare spazio anche i nuovi

Redazione VN

La Coppa Italia come grande occasione per dimenticare Torino. Specie se poi sulla strada della Fiorentina ci sarà una big come il Napoli: un match utile per il morale e per ridare importanza al momento. Italiano ha già lanciato la sfida alla vigilia contro un avversario rimaneggiato, anche perché l'occasione è più importante che mai. Un po' per guardare avanti dopo una brutta sconfitta, un po' perché l'appetito vien mangiando e il trofeo tricolore potrebbe diventare una nuova occasione per la stagione. In caso di successo i viola troverebbero l'Atalanta, ieri vittoriosa sul Venezia, ma prima di tutto servirà una reazione importante di testa.

Italiano cambierà qualcosa nella formazione iniziale e secondo quanto riferisce Repubblica sarà un mix di nuovi e di conferme rispetto a lunedì. La prima novità sarà fra i pali, con Dragowski pronto a rientrare, in difesa toccherà a Nastasic (Italiano dixit). A parte queste due certezze, i dubbi sono molti: Venuti potrebbe agire a destra con Milenkovic e Biraghi a completare la difesa, Duncan si candida per un posto da titolare con Bonaventura e Torreira, mentre Saponara scalpita per iniziare al fianco di Gonzalez dietro a Vlahovic. E gli ultimi arrivati? Il quotidiano sottolinea come sia Ikoné che Piatek potranno agire a gara in corso.