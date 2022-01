Fiorentina, il riscatto passa da Napoli: obiettivo scordare il passato

La Fiorentina di Italiano di scena a Napoli: per dimenticare in fretta il brutto KO di Torino e coltivare ambizioni di sollevare un trofeo

La Fiorentina scende in campo oggi per gli ottavi di finale di Coppa Italia, con propositi di rivincita. Una partita importante alla quale società tiene molto. Anche se il Napoli, al ’Maradona’, resta un cliente piuttosto scomodo. La coppa è una possibile porta d’ingresso per l’Europa, ma anche come obiettivo di alzare finalmente un trofeo che manca ormai da troppo tempo. L’ultima occasione proprio nella sciagurata finale contro i partenopei, nel 2014.