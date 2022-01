Il secondo ottavo di finale di Coppa Italia metterà di fronte Napoli e Fiorentina. I viola in campionato sono in corsa per l'Europa e hanno già chiuso per due rinforzi nel mercato invernale, gli azzurri veleggiano in piena zona Champions ma dovranno fare i conti con numerose assenza. La partita, inizialmente prevista per oggi pomeriggio, è stata spostata a domani alle 18.