Napoli-Fiorentina, i convocati di Italiano: c’è Piatek, out Quarta

Ecco i convocati di Vincenzo Italiano per la sua Fiorentina, in vista della partita di domani in Coppa Italia contro il Napoli

Redazione VN

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati, in vista della partita di Coppa Italia contro il Napoli, Per gli ottavi di finale, allo stadio "Maradona", Vincenzo Italiano chiama 23 giocatori. Prima convocazione per il nuovo acquisto Piatek. Assenti Martinez Quarta, Benassi e Sottil, oltre ad Amrabat, impegnato in Coppa d'Africa.

Portieri: Dragowski, Terracciano, Rosati.

Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Pulgar, Saponara, Torreira.

Attaccanti: Callejon, N. Gonzalez, Ikoné, Kokorin Piatek, Vlahovic.