A Napoli è “sfida Champions” per una Fiorentina finalmente ritrovata

La Fiorentina fa visita al Napoli, che ha gli stessi punti in classifica: a tutti gli effetti è una sfida Champions e la viola non ha paura

Napoli-Fiorentina oggi al Maradona è una vera e propria sfida Champions. Lo scrive Repubblica, spiegando come gli stessi punti (10) in quattro gare autorizzino a sognare in grande, soprattutto per i viola. Soltanto un mese fa arrivata la cocente sconfitta di San Siro per mano dell'Inter, una partita mal giocata e soprattutto approcciata, ma unica finora. I 14 punti ora sono gli stessi dei campioni d'Italia, anche loro ritrovati dopo un inizio così così. Il quotidiano ricorda come solo la squadra di Paulo Sousa (che girò prima a gennaio) abbia fatto meglio di quella di Italiano, ora finalmente anche concreata.