“A caccia della doppia cifra”: Vlahovic trascinatore e il contratto…

Dusan Vlahovic, con la rete segnata venerdì allo Spezia, è arrivato a 9 goal in campionato. Sui 25 complessivi realizzati dalla squadra. Sulle orme di Ibrahimovic – scrive il Corriere dello Sport – da sempre l’idolo a cui non ha mai nascosto di ispirarsi. Il nove della Fiorentina non vuole più non fermarsi: un gol dopo l’altro, abbatte la negatività intorno ai gigliati. La stima e la fiducia di Prandelli sono state fondamentali – come ribadito ancora una volta da Dusan nel post-partita. Dopo un primo tempo difficile, è stato lui a spaccare la gara nei secondi 45′ con lo Spezia. Supportato dall’inedita coppia di rifinitori Eysseric–Castrovilli. Adesso il traguardo è la doppia cifra di marcature. Magari già ad Udine, domenica prossima. In quella che sarà la sua settantesima gara con la maglia della Fiorentina. Dusan – nota il quotidiano – non ha mai segnato ai bianconeri di Gotti , né in Serie A né in Coppa Italia. Alla “Dacia Arena” proverà a sfatare anche questo tabù. Per essere garante della salvezza viola, tenendo allo stesso tempo i riflettori ben puntati su di sé. Già in estate era stato oggetto di tanti interessamenti, in Italia e all’estero, respinti dalla società. Per trattenerlo serve convincerlo a prolungare il contratto in scadenza nel 2023. Con tanto di adeguamento economico che lo porti sui livelli dei migliori in rosa.