Bonaventura si ferma: condizioni da valutare, Prandelli con il fiato sospeso

Infortunio per Giacomo Bonaventura. Il centrocampista viola è uscito anzitempo contro lo Spezia per un problema tra tendine e muscolo da rivalutare nelle prossime ore. Ieri è rimasto tutto il giorno a riposo e domani saranno effettuati esami più specifici. Prevale un cauto ottimismo, anche se Prandelli, che lo ha sempre schierato titolare nelle ultime cinque partite, rischia di non averlo a disposizione contro l’Udinese. Lo scrive La Nazione.

