48 ore all’inizio del ritiro al Viola Park: quattro gli assenti

Fra due giorni esatti la Fiorentina si ritroverà al ViolaPark per raduno, visite e inizio della preparazione. Come scrive il Corriere dello Sport, la novità di questo inizio di stagione è il cambio di rotta sulla località. La formazione di Vincenzo Italiano abbandona infatti il classico ritiro in montagna, che per dieci anni veniva organizzato in Trentino, a Moena, e rimane in città, all’interno del nuovo centro sportivo, attrezzato ad ogni eventualità. Ci sarà però da combattere il caldo, con gli allenamenti che saranno svolti la mattina presto (intorno alle 9) e poi in serata. Anche le amichevoli verranno svolte tutte con fischio d’inizio alle 20. Oggi però è il giorno giusto per conoscere il programma completo e dettagliato delle varie sedute di lavoro e la società diramerà ufficialmente gli orari.