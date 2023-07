Fiorentina-Lucci, incontro a brevissimo. Si parlerà di Castrovilli e di un portiere

L'agente si incontrerà con i dirigenti viola per parlare, magari definitivamente, del contratto del centrocampista pugliese. Ma in agenda tra le due parti c'è anche un altro argomento...

Nella settimana che sta per iniziare, forse, sapremo qualcosa in più riguardo al futuro di Gaetano Castrovilli. Dopo le esternazioni del d.g. gigliato Joe Barone, a brevissimo è in programma un incontro tra la Fiorentina ed il procuratore del centrocampista pugliese, Alessandro Lucci (agente, tra gli altri, di Montella e Cuadrado, e per questo già noto a Firenze). Sul tavolo, ovviamente, ci sarà la proposta della società di Rocco Commisso riguardo al rinnovo contrattuale del numero 10 gigliato. Ma non si parlerà soltanto di questo: un altro calciatore di cui Lucci ha la procura è Juan Musso (la scheda), portiere dell'Atalanta che ai viola piace eccome. Lo riporta Dazn.