La Fiorentina è sempre più nel caos, dopo la sconfitta di Reggio Emilia. Molti calciatori (Dodò su tutti) e le loro famiglia, nelle scorse ore hanno ricevuto numerose minacce sui social. Ivan Zazzaroni ha commentato questo brutto episodio:
Zazzaroni: “Che brutte le offese alla famiglia di Dodò. Non farci caso? Ipocrisia”
Il post gara di Reggio Emilia è stato rovente in casa viola. Purtroppo sono arrivate numerose minacce alla famiglia di Dodò
"Spero che i vostri figli muoiano di cancro" è ciò che ha scritto un soggetto certamente psichiatrico alla moglie di Dodô della Fiorentina.
A chi dice che non bisogna farci caso; che i social sono una cloaca (ma intanto li frequentano); che è sufficiente bloccare il maiale; ecco, a queste persone auguro di non ricevere mai messaggi simili.
Li chiamano spazi di libertà. Quanto mi fa incazzare questa ipocrisia"
