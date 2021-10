VIDEO – La Fiorentina “assaggia” il terreno di gioco dello stadio Penzo

Alle 20:45 il calcio d'inizio di Venezia-Fiorentina. Atmosfera speciale al Penzo, dove la Fiorentina è chiamata a dare conferme importanti

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Venezia-Fiorentina, posticipo dell'ottava giornata di Serie A. In attesa del via alle ostilità, i giocatori viola - come testimonia il video pubblicato sui social ACF - "assaggiano" il terreno di gioco dello stadio Penzo.