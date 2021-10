Le formazioni ufficiali: Nico in panchina a sorpresa. C’è Sottil, Amrabat regista

Gli undici in campo al Penzo di Venezia e Fiorentina: a sorpresa va in panchina Nico Gonzalez

Dal "Penzo" arrivano le formazioni ufficiali di Venezia-Fiorentina: a sorpresa Nico Gonzalez va in panchina, nel tridente c'è Sottil. Nessun dubbio invece in difesa, mentre a centrocampo la spunta Amrabat: Torreira e gli altri sudamericani vanno tutti in panchina. Nel Venezia esordio per l'ex portiere del Manchester United Romero, mentre in attacco occhio a Henry. Non sarà Thierry, ma nello spogliatoio si fa chiamare "Titì" da tutti i compagni...