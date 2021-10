La corsa verso l’Europa della Fiorentina: a Venezia vietato perdere

La tabella di marcia che, se rispettata, riporterebbe la Fiorentina a disputare una competizione europea

Una posizione in zona "europea" è l'obiettivo stagionale della Fiorentina. Come ben sappiamo i primi 4 posti garantiscono l'accesso alla fase finale di Champions League , il quinto posto vale la fase finale di Europa League , mentre, con la sesta piazza , si accede al play off di Conference League . Nel caso in cui la vincente di Coppa Italia arrivi nelle prime sei posizioni, sarà la settima arrivata ad accedere al play off di Conference League .

Alla luce di queste considerazioni abbiamo stilato una tabella di marcia indicativa che la Fiorentina dovrebbe cercare di mantenere per tornare a disputare una manifestazione europea dopo 6 anni (salvo, ovviamente, un eventuale successo in Coppa Italia, che garantirebbe ai viola l'accesso all'Europa League). Per quello che concerne il 7° posto (che, ricordiamo, non garantisce l'accesso al play off di Conference League) il range dei punti necessari dovrebbe essere fra i 60 ed i 62, mentre per il 6° posto (che garantisce l'accesso al play off di Conference League, ma, potenzialmente, anche alla fase finale di Europa League) potrebbero essere necessari dai 63 ai 66 punti.